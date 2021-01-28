Житель Мурманска хранил дома почти килограмм пороха

В квартире 44-летнего мужчины обнаружили вещество похожее на порох. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудникам отдела полиции №3 УМВД России по Мурманску поступила информация о том, что житель областного центра хранит в своей квартире в одном из домов на улице Первомайской взрывчатые вещества.

При проверке информация подтвердилась. В квартире 44-летнего мужчины обнаружили вещество похожее на порох. Эксперты установили, что изъятое – промышленно изготовленный дымный порох. Он пригоден для взрывных работ и снаряжения гильз патронов гладкоствольного охотничьего оружия. В общей сложности у подозреваемого было изъято 800 граммов пороха.

– Подозреваемый, ранее судимый за хищение имущества и оборот наркотических средств, пояснил сотрудникам полиции, что приобрел вещество и тайно хранил его для возможного использования в личных целях. Сдавать находку в органы внутренних дел, как это положено, он не планировал, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до ста тысяч рублей.

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