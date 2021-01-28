В Мурманске пройдет сбор макулатуры, пластика и алюминия

Точки сбора организованы по трем адресам. Фото: группа "Природа и Молодежь"

Забота об экологии лежит на плечах каждого из нас. Вместо того, чтобы выкинуть ненужную бумагу или бутылки в мусорное ведро, лучше сложить их в мешок и сдать в пункт приема вторсырья. В Мурманске такой сбор как раз пройдет 30 и 31 января.

- Мы можем принять макулатуру: книги, журналы, газеты, тетради, бумага любого формата, листовки, картонные коробки, упаковки из-под продуктов и вещей. Нельзя сдавать горелую, мокрую бумагу и картон, коробки с жирными или масляными пятнами, яичные лотки, чеки, втулки, салфетки, - уточнили волонтеры сообщества "Природа и Молодежь | Мурманск".

Также принимается пластик - ПЭТ бутылки, бутылки от моющих и косметических средств и крышечки от них, пакеты, дозаторы от жидкого мыла, гелей и прочего, упаковки и баночки. Можно принести и алюминий - алюминиевую фольгу, банки из-под напитков, алюминиевые крышечки от йогуртов/сметаны/сыра.

Вторсырье должно быть чистое, без остатков пищи и напитков, расфасованное по разным пакетам.

Пункты сбора находятся по адресам: улица Володарского,14а, кв. 63; улица К. Орликовой, д.3 (здесь примут только макулатуру) и улица Егорова, 13. Проходить можно по одному масках, с 12.00 до 17.00.

Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8 964 682 74 86.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо 46 тысяч срубленных деревьев в Мурманске высадили только 7 тысяч саженцев. Как Мурманск за год лишился небольшого леса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru