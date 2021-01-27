Для избитой пьяным хозяином таксы из Никеля ищут новых хозяев

Собака "отходит" от пережитого стресса. Фото: vk.com/club158365549

Таксе Дэну, которая пострадала от рук жестокого хозяина, сейчас подыскивают новый дом. Напомним: собака из Никеля после зверских избиений пьяным мужчиной оказалась в мусорном баке, а спасли ее неравнодушные местные жители и сотрудники приюта для животных "Лапки и Усики".

После случившегося бедолагу срочно отправили в ветеринарную клинику Мурманска, где выясняли сложности травм, делали диагностику, брали анализы.

- После проведенных процедур мы посетили другую ветклинику для более точного диагностирования на наличие травм гортани. Хорошо, что предположения не подтвердились. На сегодняшний момент состояние собаки стабильное, не считая стресса, который нужно будет медикаментозно лечить путем седативных препаратов, - сообщили волонтеры никельского приюта.

Сейчас песик находится на передержке, принимает прописанные лекарства и "отходит" от пережитого стресса. Ему нужен новый постоянный дом с ответственными людьми.

- Дэн пристраивается в семью без детей и в руки человека, который готов лечить его медикаментозно и заниматься психологической корректировкой поведения собаки. Человеку терпеливому и знающему породу. Также нужно быть готовым спустя месяц пройти еще раз обследование в клинике на отсутствие скрытых осложнений после полученных травм. Те, кто хочет дать Дэну семью должны в обязательном порядке взвесить все "за" и "против". Собаку нужны добрые, терпеливые и понимающие хозяева, - отметили в приюте.

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