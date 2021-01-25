С февраля в ЗАТО Островной может начать летать вертолет

Первый рейс может состояться уже 8 февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До ЗАТО Островной можно добраться либо по воде, либо во воздуху. Иногда местные жители оказываются отрезаны от большой земли, потому из-за непогоды теплоход "Клавдия Еланская" - единственное гражданское судно, которое ходит до ЗАТО из Мурманска, не всегда может оказаться в море.

А теперь теплоход и вовсе встал на ремонт: 13 января он встал в плавдок СРЗ "Красная кузница" в Архангельске, где пробудет до конца февраля. Что же делать жителям Островного, если мы понадобится поехать в Мурманск.

- На время отсутствия "Клавдии Еланской" есть возможность организовать пассажирское вертолетное сообщение, - сообщили "КП" в администрации ЗАТО Островной.

Первый рейс может состояться уже 8 февраля. Чтобы понять, насколько он будет востребованный, администрация города организовала опрос среди населения. Отмечается, что стоимость билета на "вертушку" будет почти 2,5 тысячи рублей.

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