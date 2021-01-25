Под Полярными Зорями завалился на бок грузовик с пивом

Фура вскоре смогла сама продолжить путь. Фото: vk.com/club183127064

23 января в Мурманской области в районе Полярных Зорь случилась авария с грузовиком, который вез пиво в бутылках. Водитель фуры съехал в кювет, и машина прилегла на бок, видимо, утомившись от дальней дороги. На помощь приехал эвакуатор.

- На улице -33 градуса, пиво замерзает, а жаль. Гидравлика работает на пределе! - отметил очевидец случившегося в паблике "Грузовой эвакуатор Мурманск".

К счастью, ни водитель, ни его груз, не пострадали.

- Эвакуатор помог выбраться, и фура смогла самостоятельно продолжить путь. По факту дорожно-транспортного происшествия зафиксировано не было, - уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске водитель Mercedes-Benz врезался в ограждение и снес светофор. Из-за обломков пострадали два других автомобиля.

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