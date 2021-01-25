В Ревде проведут Кубок чемпионата России по автомобильному спорту, а в Териберке - Чемпионат мира по зимним парусным видам спорта

Потихоньку спортивная жизнь в Мурманской области возвращается на привычные рельсы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В декабре ситуация с коронавирусом стабилизировалась, регион вышел на плато, поэтому были введены новые послабления. Например, были разрешены официальные спортивные соревнования, чтобы спортсмены могли получать разряды.

Потихоньку спортивная жизнь в Мурманской области возвращается на привычные рельсы, в планах у профильного министерства провести 298 соревнований (39 всероссийского уровня) по 61 виду спорта. В том числе некоторые пройдут впервые.

- В Ревде состоится Кубок чемпионата России по автомобильному спорту в дисциплине трофи. В новом спортивном комплексе "Вертикаль" в Апатитах состоятся чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по скалолазанию. В Мурманске - первенство России по дзюдо, в Териберке - Кубок России по парусному спорту. Также в 2023 году в Териберке планируем провести чемпионат мира по зимним видам парусного спорта: виндсерфингу, вингс и кайтингу, - сообщила и.о. министра спорта и молодежной политики Светлана Наумова.

Несмотря на коронавирус, планируется, что в регионе состоятся такие соревнования, как "Лыжня России", "Оранжевый мяч", День ходьбы, "Всероссийский бег", сдача нормативов ГТО, помимо этого создан оргкомитет для проведения "Праздника Севера".

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