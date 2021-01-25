Министр здравоохранения Мурманской области: "Открыты 15 прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса, еще 8 появятся на этой неделе"

От коронавируса привились уже свыше 3700 жителей Мурманской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

На оперативном совещании в Мурманской области министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что в регионе стабилизировалась ситуация с коронавирусом. В том числе сохраняется высокий уровень выздоровления.

- Коечный фонд на данный момент составляет 1517 коек, 35% от их числа свободы. Бесплатные лекарства за счет регионального бюджета получили более 49700 человек, еще 11800 человек - за счет регионального бюджета. На обсервации сейчас находится 930 человек, еще 4162 - на самоизоляции. Сделано более 700 тысяч тестов, срок ожидания теста не превышает сутки, - уточнил министр здравоохранения.

По данным регионального ведомства, в Мурманской области уже открыто 15 прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса: шесть в Мурманске, по одному в Оленегорске, Апатитах, Видяево, Кандалакше, Мончегорске, Североморске, Коле, Мурмашах, Заполярном. Еще восемь пунктов откроется на этой неделе: в Никеле, Ревде, Кировске, Алакуртти, Ловозеро, Ковдоре, Умбе, Зеленоборском.

Область получила 5542 дозы двухкомпонентной вакцины, свыше 3700 человек уде привиты. К вакцинации подключились учреждения ФМБА, в скором времени к кампании должен присоединиться Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова.

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