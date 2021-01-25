Ковидным патронажным бригадам в Мурманской области выделили планшеты

Ковидные патронажные бригады теперь работают с мобильными планшетами. Фото: Евгения ГУСЕВА

На данный момент в Мурманской области работает более 17 патронажных бригад, которые занимаются пациентами, проходящими лечение на дому. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, чтобы упростить работу медиков, им передали мобильные планшеты.

- У ковидных патронажных бригад появились планшеты, которые помогают сэкономить время на оформление документов после посещения пациента. Когда я общался с медработникам, они попросили помочь им минимизировать трудозатраты. Важно, чтобы они не тратили время на заполнение бумаг после возвращения от больных, а делали это в процессе, - уточнил губернатор.

Министру здравоохранения Мурманской области Дмитрию Панычеву Андрей Чибис поручил проконтролировать процесс начала использования планшетов, чтобы оперативно решались все проблемы, которые могут возникнуть.

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