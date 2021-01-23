Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 января 2021 года составило 779 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 января 2021 года составило 779 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Заполярья, за последние сутки COVID-19 сгубил еще шестерых человек.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года коронавирусом переболели 41 638 человек, 219 северян и гостей Мурманской области получили положительный результат за последние 24 часа.

Отметим, что 219 зараженных за сутки - это лучший показатель за последние почти два месяца. В последний раз такое же количество зараженных отмечалось 6 ноября. После этой даты число ковидных больных стало расти.

С 14 января отмечается рост числа летальных случаев в регионе: за сутки их 8-9.

Напомним: с этой недели в Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса. По последним данным оперативного штаба, вакцину от COVID-19 получили уже 3 тысячи северян. А по состоянию на 22 января, в Мурманскую область поступило 5542 тысяч доз вакцины "ГамКовидВак".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 января 2021 года: главный санитарный врач региона оценила ситуацию с ковидом. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 21 января 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru