В Мурманской области выбрали подрядчиков для ремонта региональных дорог

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области выбраны подрядчиков, которым предстоит выполнить ремонт четырех дорог регионального значения. Именно эти компании стали победителями электронных аукционов.

Работы на участках в 2021 году пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Выборочным ремонтом автомобильной дороги Снежногорск-Гаджиево с нулевого километра до отметки 6 километр 850 метров предстоит заняться ООО «Мурманское дорожное управление». Контракт с фирмой уже заключен. К работам подрядчик приступит с установлением теплой погоды. Ремонт дороги Пиренга-Ковдор с 0 по 100 км будет осуществлять ООО «Кольское дорожное управление», с которым так же заключен договор.

– Ремонт на автодорогах Мишуково-Снежногорск – с 0 километра по 25 километр и Умба-Кандалакша – с 0 километра до 90 километра проведет ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление». С фирмой заключены контракты на выполнение ремонтных работ, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

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