В Мурманской области супруги избили полицейского, вмешавшегося в конфликт с соседями

Супруги накинулись на полицейского с кулаками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уголовное дело завели на супругов, избивших полицейского. Инцидент произошел в поселке Африканда.

5 января 2021 года между 37-летним мужчиной и его соседом произошел конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемый ударил противника. Последний сообщил о произошедшем в полицию. К месту происшествия был направлен наряд.

– Прибывшие полицейские в процессе разбирательства по факту противоправных действий со стороны мужчины попытались пообщаться с ним. Подозреваемый, будучи недовольными законными и обоснованными действиями одного из сотрудников полиции, нанес последнему удар кулаком в лицо, а его супруга ладонью нанесла не менее пяти ударов по голове, – сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области.

В отношении 37-летнего мужчины и его 38-летней супруги возбуждены уголовные дела. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовных дел продолжается.

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