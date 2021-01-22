На жительницу Мурманска, приютившую 20 кошек в квартире, соседи подали в суд

Далеко не все могут обеспечить хорошее содержание друзей наших меньших. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Добросердечные люди часто не могут пройти мимо замерзающей кошки или собаки на улице, которая смотрит голодными и грустными глазами. Поэтому некоторые забирают животных домой на передержку, ведь приюты для бездомных животных не резиновые.

Но далеко не все могут обеспечить хорошее содержание друзей наших меньших. Вот и в одной из квартир на улице Ломоносова в Мурманске женщина приютила сразу 20 кошек. Только внимания на них не хватало, поэтому на всю лестничную площадку разлетался запах аммиака, да и другие неприятные "ароматы".

Но и это не все проблемы. Женщина постоянно приносила домой вещи, которые другие выкинули на помойку. Из-за этого у нее дома, да и в других квартирах появились тараканы.

Соседи устали это терпеть и подали на женщину в суд.

- Суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и возложил на ответчика обязанность привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние, провести санитарную обработку жилого помещения, устранить источники неприятного запаха, освободить принадлежащее ей жилое помещение от кошек, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Обычно в таких случаях подключаются зооволонтеры, которые находят мурлыкам новый дом.

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