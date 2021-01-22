Житель Кировска оставил бывшую жену и детей без жилья

В Кировский городской суд было направлен иск от прокурора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Кировска обратилась мать двоих детей с просьбой помочь разрешить затруднительную ситуацию с жильем.

Она вместе с бывшим мужем использовала средства материнского капитала на покупку квартиры в кредит. Приобретенное жилье было оформлено на супруга. Однако пара развелась, и женщина с детьми по сути осталась без крыши над головой.

- Брак между супругами был расторгнут после погашения кредитного договора. По условиям нотариального обязательства, мужчина был обязан оформить жилье в общую собственность лица, получившего сертификат (супруги), его самого, а также детей, с определением размера долей. Однако требования закона он не выполнил, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В Кировский городской суд был направлен иск в защиту прав несовершеннолетних на благоприятные условия проживания, а также защиту материнства и детства. После рассмотрения гражданского дела исковые требования прокурора удовлетворены.

Сейчас идет процедура оформления квартиры в общую собственность. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Кировска.

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