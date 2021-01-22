Рыбак из Мурманска за один раз поймал 15 налимов общим весом 40 килограммов

Рыбалкой мурманчанин увлекается с пяти лет. Фото: Роман Гонсировский

Когда не клюет, даже волшебные слова "Ловись рыбка большая и маленькая" не помогут. А вот жителю Мурманска с уловом повезло - в ночь с 14 на 15 января на Верхнетуломском водохранилище рыба так и просилась на удочку.

- Пока большинство ловят корюшку, мы решили проверить свои старые добрые места и половить налима на донки! Рыбалка удалась, поймано порядка 15 налимов, общим весом 40 килограмм, а мелочь отпущена подрастать! - поделился Роман Гонсировский в паблике "Мурманск".

Как Роман рассказал "КП", рыбалкой он увлекается с пяти лет. По его словам, поймать можно было и больше, а это - нормальный улов на нескольких человек.

- Я думаю, нам столько рыбы хватит. К тому же мы туда еще не раз приедем, и я твердо уверен, что налим порадует своей поклевкой! - отметил мурманчанин.

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