Стал известен график движения экомобиля в Мурманске на 2021 год

Сборы будут проводиться в последнюю субботу каждого месяца, только в декабре мероприятие переносится пораньше на 18 число. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Мурманске каждый год проводятся мероприятия по сбору отходов, содержащих ртуть. Отслужившие энергосберегающие лампы и градусники могут быть опасными для окружающей среды. Благодаря экомобилю, который ездит по улицам города, токсичный мусор сможет избежать обычной свалки.

- Хочу напомнить мурманчанам, что ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару, - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Теперь стал известен график поездок экомобиля в Мурманске на 2021 год. Машина будет двигаться по следующему маршруту:

10.00 – район дома на улице Набережной, 15

10.50 – на развилке дорог между улицами Новосельская и Печенгская

11.30 – район пересечения улиц Фурманова и Пархоменко

12.20 – площадка между домами на Ледокольном, 5 и Кольском, 130а

13.00 – автозаправка на улице Огни Мурманска.

Сборы будут проводиться в последнюю субботу каждого месяца, только в декабре мероприятие переносится пораньше на 18 число.

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