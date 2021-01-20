Полиция Мурманска ищет молодых людей, которые бросали мусор в Вечный огонь

Компанию, которая занимается неблагородным делом, заметили около 11 вечера 19 января у "Алеши". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Мурманска сейчас ищет неизвестных молодых людей, которые не придумали ничего лучше, чем бросать мусора в Вечный огонь у мемориал "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны"

Компанию, которая занимается неблагородным делом, заметили около 11 вечера 19 января у "Алеши". Как сообщила "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова, сейчас по данному сообщению идет проверка.

Увы, факты осквернения памяти о Великой Отечественной войне в Мурманской области случаются не так уж редко. Так, возбуждено уголовное дело по факту падения памятника героям-подводникам в Лиинахамари. Вандалам в Кировске полюбился местный Вечный огонь, который постоянно забрасывают то снегом, то мусором.

В Заполярном хулиганы подожгли венки у памятника пограничнику Михаилу Бабикову. А в Кандалакше упал памятник Герою Советского Союза Александру Борисову.

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