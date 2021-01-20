Стало известно, на что жители Мурманской области больше всего тратили деньги во время новогодних праздников

Больше всего денег жители Мурманской области тратили на еду, которую также оплачивали картой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В новогодние каникулы 2021 года северяне чаще всего пользовались безналичным расчетом. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 42%.

Больше всего денег жители Мурманской области тратили на еду, которую также оплачивали картой. В ресторанном бизнесе безналичный оборот увеличился более чем на 30%. При этом северяне стали в два раза больше заказывать и оплачивать еду из кафе и ресторанов через интернет.

Не отстают от жителей Заполярья и туристы. За первую неделю 2021 года гости региона так часто пользовались картами, что оборот в гостиничной сфере вырос в два раза.

В новогодние праздники можно было также наблюдать большой спрос на электронику и товары для дома. Расходы северян в этой категории выросли на 50%, а частота покупок онлайн увеличилась в 10 раз.

- Мурманская область продолжает оставаться одним из лидеров по безналичной оплате товаров и услуг. Количество торгово-сервисных точек, оборудованных терминалами для оплаты банковской картой, неизменно растет. Кроме того, все больше северян, предпочитают оплачивать покупки через интернет, не выходя из дома, сразу на сайте продавца. Это не только удобно, но и безопасно, - рассказал управляющий Мурманским отделением ПАО Сбербанк Сергей Филиппов.

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