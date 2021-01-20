В Мурманске работал судебный пристав с фальшивым дипломом

Мужчине грозит до 1 года лишения свободы.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Мурманский судебный пристав попался правоохранителям с поддельными документами об образовании. Школу-то он закончил, а вот диплом из колледжа оказался фальшивкой.
- По версии следствия, 37-летний подозреваемый, работая младшим судебным приставом в Мурманске и имея школьное образование, знал, что не соответствует новым квалификационным требованиям. Желая продолжить службу, мужчина незаконно купил поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. Этот документ он предоставил в Управление ФССП России по Мурманской области, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.
Таким образом хитрый северянин продолжил службу в органах принудительного исполнения наказания. Правда, вскоре его незаконные действия раскрылись.
В отношении судебного пристава возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо поддельного официального документа". Теперь ему грозит до 1 года лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.
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