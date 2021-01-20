С января 2021 года в Мурманской области вступили в силу новые налоговые законы

В 2021 году продолжат действовать льготы по уплате налога на имущество для организаций, попавших в сложную ситуацию в период пандемии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С января 2021 года в Мурманской области вступили в силу некоторые законы, касающиеся налогов.

Так, для владельцев электромобилей мощностью 147,1 кВт теперь нет транспортного налога. Кроме этого для водных несамоходных транспортных средств введена ставка на одну единицу валовой вместимости.

Резидентам Арктической зоны предлагают пониженные ставки на прибыль, имущество и налог. Но при условии, что эти организации готовы вложить в инвестиционный проект не менее 1 миллиона рублей.

- В 2021 году продолжат действовать льготы по уплате налога на имущество для организаций, попавших в сложную ситуацию в период пандемии. В минувшем году смогли воспользоваться этой льготой в виде уменьшения на 50 процентов суммы налога 230 организаций области, работающих преимущественно в сфере услуг, туризма и других отраслей экономики, - сообщили в пресс-центре Мурманской областной Думе.

Теплоснабжающие организации смогут применять льготные тарифы и получать за это компенсацию из бюджета. В льготную категорию входят юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, градо- и поселкообразующие предприятия по ловле или переработке водных биоресурсов. В их число также входят религиозные, общественные и благотворительные организации.

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