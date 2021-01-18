Многие жители Мурманской области знают, кто такой Миша Жуков. Маленькому мурманчанину, когда ему ее было еще и двух лет, поставили диагноз \\"Спинальная мышечная атрофия\\". Мальчику собирали деньги всем миром, чтобы сделать ему самый дорогой укол в мире. На препарат \\"Золгенсма\\" была вся надежда, что она спасет Мишу.Стоил укол почти 200 миллионов рублей, 40 собрали неравнодушные жители Заполярья и других регионов, остальную сумму перевел неизвестный благотворитель. Чудо случилось, Миша получил нужный препарат. Но на этом лечение не заканчивается, ведь впереди у юного мурманчанина еще долгое восстановление.Мальчик вместе с родителями идет по непростому пути восстановления и реабилитации. И этот путь тернист. Недавно Миша тяжело заболел.- Мы никогда не могли подумать, что какая-то инфекция, которую \\"обычный\\" ребенок перенес бы, даже не заметив, для Миши обернется серьезными последствиями. В большей степени это наша вина, может, по незнанию, может, от халатности, хотя мы все делаем для Миши, все только для развития, в том числе для социализации! - рассказывают родители мальчика, который попал на ИВЛ. - Это тяжело, когда твой ребенок лежит в реанимации! Один! Он думает, что его бросили! Еще эта пандемия, три дня полного одиночества... Потом обычная реанимация, а с ним можно находиться только два часа в день, все остальное время он один! Естественно, что это стресс для ребёнка, последствия которого мы ещё увидим, но сейчас другая задача.Родители Миши надеются, что их пример поможет семья других детей с тяжелыми заболеваниями. И они смогут лучше защитить своих малышей. Благодаря специалистам из областной детской больницы, Миша жив. Пожелаем ему больше не попадать в такие сложные ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: возобновляется прием в дневные стационары. В Мурманской области возобновляется прием пациентов в дневные стационары (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru