15 января в Москве остановилось сердце Риммы Мурадян. Заслуженный работник культуры РФ, художник-флорист – Римма Геворковна с 1998 по 2002 годы была директором Мурманского областного художественного музея.На Крайний Север она приехала в 60-е годы XX века после окончания Северо-Осетинского государственного университета. В разные годы Римма Мурадян работала в школе в поселке Дровяное, в областном краеведческом музее. А еще более 20 лет возглавляла первый клуб флористов в Мурманске. Уйдя на пенсию в 2002 году, она переехала в Москву.Несмотря на это, она до последних дней с любовью вспоминала Мурманск, прожитые годы в Заполярье, работу в областных музеях.- Светлая память о Римме Геворковне навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и коллег. Коллектив Мурманского областного художественного музея выражает соболезнования родным и близким, - сообщили в Мурманском художественном музее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: возобновляется прием в дневные стационары. В Мурманской области возобновляется прием пациентов в дневные стационары (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru