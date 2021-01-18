Около 19.00 17 января в Мурманске произошло в одном из домов на улице Шмидта. Здесь вызвали скорую для 12-летнего мальчика.Пока мама спала, он взял ключи от сейфа, в котором хранился травматический пистолет. Ребенок взял оружие в руки и случайно выстрелил в себя.- Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Семья ребенка оценивается как благополучная, - сообщила \\"КП\\" подробности происшествия врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.Напомним: прокуратура проверила историю с пьяной школьницей из Апатитов. 12-летнюю девочку доставили в больницу с алкогольным отравлением. А мальчик из Мончегорска, которого отчим избил до разрыва кишечника, теперь живет с родным отцом. Психологи считают, что ребенку комфортно с отцом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: возобновляется прием в дневные стационары. В Мурманской области возобновляется прием пациентов в дневные стационары (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru