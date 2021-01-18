В Мурманской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Это позволило снять часть ограничений. Так, в Заполярье начинают работать театры, дома культуры, а медицинские учреждения снова будут принимать пациентов в дневной стационар.- У нас традиционно сохраняется высокий процент выздоровевших. Создано 1517 коек, в том числе 856 с кислородом и 126 с ИВЛ. Создан пятикратный запас лекарственный запас препаратов для лечения пациентов в медицинских учреждениях, - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.С момента, когда было принято решение, что в Мурманской области противовирусные препараты будут выдаваться бесплатно, их за счет регионального бюджета получили почти 49300 человек, еще 10600 - за счет федерального бюджета.С начала пандемии было сделано 730 тысяч тестов на коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 40 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 17 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru