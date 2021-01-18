Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании 18 января сообщил, что в регионе начинается массовая вакцинация от коронавируса.Первую партию вакцины \\"Спутник V\\" завезли в Заполярье еще осенью 2020 года, однако в первую очередь прививали медицинских работников. Позже к числу тех, кто может получить укол, подключили педагогов. Сейчас так вакцинировали 1200 человек. Помимо этого партии отечественной вакцины доставлены на Северный флот.- С учетом поручений, которые были приняты президентом, мы с сегодняшнего дня начинаем массовую вакцинацию от коронавируса. На прошлой неделе наш регион получил еще 3000 до вакцины \\"Спутник V\\", в ближайшее время количество доз будет расти, - сообщил Андрей Чибис.Северяне, которые относятся к первой категории тех, кто может получить вакцину, это медработники, педагоги, социальные работники и т.д., будут записываться через работодателей. Остальные смогут это сделать через портал \\"Госуслуги\\", где в ближайшее время начнет работать виртуальный кабинет.В Мурманской области уже открыто несколько \\"ковидных\\" прививочных кабинетов: в Мурманске, Коле, Мурмашах, Апатитах, Оленегорске, Мончегорске, Кандалакше, Никеле и Печенгском районе В ближайшее время появится кабинет и в Североморске.- Мы понимаем, что в первую неделю не все будет идти гладко, поэтому министра здравоохранения Дмитрия Панычева попрошу внимательно следить за процессом, - поручил губернатор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 40 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 17 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru