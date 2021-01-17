Мурманские и карельские ученые разрабатывают идеальные дома для Арктики, исходя из местных условий. О работе над новыми технологиями строительства сообщает сайт ru.arctic.ru.Для работы в Ботаническом саду Петрозаводского госуниверситета возвели лабораторию. Она представляет собой деревянное здание сложной конструкции.В этом «тестовом» доме сотрудникам ПетрГУ вместе с коллегами из Мурманского технического университета предстоит изучить, насколько эффективность современные решения в деревянном домостроении в условиях Арктики.Работы ведутся в рамках международного проекта КО 1089 «Зеленое строительство в Арктическом регионе» по программе приграничного сотрудничества «Коларктик».Одна часть «тестового» дома возведена по каркасной технологии, а вторая – по технологии двойного сруба. Последняя считается более подходящей для Севера по сравнению со стенами, которые возводят из бревен в виде одинарного сруба. Но этот метод не может массово применяться в Мурманской области, поскольку количество сырья в регионе ограничено. Известно, что стены дома-лаборатории наполнены датчиками. Они будут измерять температуру, влажность в помещениях, а также оценивать потери тепла. Аналогичная по целям лаборатория будет работать и в Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладислав Сандурский: «В Мурманской области надо строить современные здания». Вице-губернатор - о нацпроектах, реновации ЗАТО и планах по преображению Мурманска (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru