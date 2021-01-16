В Мурманской области сейчас ищут сразу двух подростков.17-летняя Наталья Новикова 14 января ушла из общежития Кольского транспортного колледжа по адресу улица Миронова, 4. А 15-летняя Кристина Янюшина рано утром 15 января ушла в неизвестном направлении из дома в микрорайоне Мурманска Дровяное.Приметы Натальи: рост 160 сантиметров, среднее телосложение. Была одета в черную куртку, черные джинсы и светлую шапку. Приметы Кристины: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы ниже плеч, карие глаза. Была одета в белое болоньевое пальто, черные сапоги с меховой опушкой, темные джинсы.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавших девушках, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 (полиция) либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда \\"МурманСпас\\": 8 911-311-70-20 или 8 911-339-89-41 (круглосуточно).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа 2020 год в Мурманской области под колесами машин погибли 8 пешеходов. Еще 126 человек получили травмы после наезда автомобилей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru