В последнее время то и дело в социальных сетях появляются кадры с лисами, которыми делятся жители Мурманской области. Складывается впечатление, что рыжие красавицы совсем не боятся людей. Вспомним хотя бы плутовку, которая пыталась стащить налима у рыбаков.И специалисты тоже заметили, что лисы стали чаще выходить к людям.- Появление лис рядом с людьми пока еще новость в Мурманской области, но уже некоторое время назад стало обычным в других местах. Причины явления достаточно очевидны: в отсутствии промысла численность лис быстро растет, а в годы, когда условия для добывания естественного корма плохие (низкая численность грызунов или плохой снежный покров), лисы выходят к людям и населенным пунктам в поисках еды. Лис прикармливают, \\"уси-пуськают\\", они получают опыт, что человек существо полезное, и начинают с ним общаться в надежде получить подачку. Люди надежно ассоциируются с помойками и едой. Страх перед человеком отступает, нашествие лис нарастает, - пишет группа \\"Друзья Кандалакшского заповедника\\".Насколько хорошо то, что животные так делают? Фотографы, конечно, рады, ведь могут сделать красивые снимки. А вот для лис это может выйти боком: привыкнут, что люди добрые, еду дают, да станут легкой добычей браконьеров.- Потеря страха перед человеком имеет самые разнообразные и неприятные последствия: от того, что именно прикормленные животные первыми попадут под выстрел охотника, и до того, что лисы становятся реальной проблемой в дачных поселках, где выводят потомство под домами и легко могут загрызть любимого хозяйского котика или мелкую собачку, ведь подкармливаясь у человека, лисы сами охотиться не перестают, - продолжают специалисты. Кстати, лисы часто переносят бешенство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мончегорске утки не могут улететь на юг из-за хлебного ожирения. Местных жителей просят помочь пернатым пережить морозы (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru