Через социальные сети часто ищут людей: кто-то хочет найти школьных друзей, другие надеются обнаружить своих родственников, а иногда... и чужих.Может, и в этой истории поможет всемирная паутина. На днях в деревне Яконово в Тверской области случился ночной пожар, который полностью уничтожил жилой дом, а его хозяйка сильно пострадала попала в реанимацию. Знакомая женщины Ольга Большакова надеется найти сына пострадавшей 70-летней Светланы Емельяновой.К сожалению, известно о нем совсем немного: живет в Мурманске, зовут Сергей, жена работает в магазине одежды, но в последнем Ольга не уверена. Вот и вся информация.Если кто-то может помочь с поисками мужчины, могут обратиться к автору поста в группе \\"Подслушано в Мурманске №1| ПВМ\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске загорелось судно. Пожар случился на судне, находящемся на берегу в Росте (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru