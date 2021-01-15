В Мурманской области всю неделю стояли суровые морозы. А жителям поселка Корзуново Печенгского района приходится мерзнуть не только на улице, но и у себя дома. По словам северян, батареи прогреваются очень плохо.- Всего +12 градусов было дома в морозы -30, а у батарей температура не поднимается выше 40 градусов. Сейчас уже не так холодно, так как на улице стало потеплее, но в целом ситуация актуальна! Сама лично я неоднократно обращалась в нашу управляющую компанию, звонила на горячую линию ЖКХ, но все без изменений. Отписываются, что все восстановлено! Тем временем мы продолжаем периодически мерзнуть, как и жильцы соседнего дома, - поделилась с \\"КП\\" жительница дома №42 на улице Печенгской Марина Смирнова.Как рассказали \\"КП\\" в управляющей компании, ситуация взята под контроль. Северяне без тепла не останутся.- Руководитель УК \\"Благополучие\\" Ольга Богомазова вместе с сотрудниками ремонтно-эксплуатационной службы 15 января выезжали на котельную в Корзуново. Сейчас с ситуацией разбираются. Проверка будет обязательно проведена, а жалобы жителей уже услышаны, - сообщили в управляющей компании.Подробности проверки станут известны позже, а \\"КП\\" следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске жильцы 33 домов остались без электричества. Причиной аварии стал масляный выключатель (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru