В прошлом году в Мурманской области снимали спортивную драму «Белый снег», которая расскажет о судьбе лыжницы Елены Вяльбе. Режиссером фильма стал Николай Хомерики, который работал в свое время в Заполярье над фильмом «Ледокол».Пандемия коронавируса чуть не сорвала съемки нового проекта режиссера, но все же все отснять нужный материал удалось. Местом для работы выбрали Кировск, который со своими горными заснеженными пейзажами хорошо подошел для рассказа об известной спортсменке. Елену Вяльбе на экране сыграла Ольга Лерман.Премьера фильма запланирована на 4 марта 2021 года, ожидается, что фильм покажут и в кинотеатрах Мурманской области. А пока в сети появился официальный трейлер спортивной драмы.Напомним: в Кировске скоро начнут снимать второй сезон сериала «Полярный».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ жительницы Мурманска дома живет королевская серая змея. Наталья Раевская уже несколько лет спасает диких птиц, а теперь им компанию составляет змея (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru