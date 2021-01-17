Конец 2020 года подарил Полярно-альпийскому ботаническому саду-институту имени Н. А. Аврорина цветение необычного кустарника. Фуркрея прямая за всю свою жизнь цветет всего лишь один раз, после чего умирает и оставляет потомство в виде укоренившихся луковичек, а в природе еще и семян. За почти 90-летнюю историю существования сада сотрудники наблюдают это явление лишь второй раз. Цветение растения продлится до конца января 2021 года.- Цветонос растения поражает воображение своими огромными размерами. Он прямой, очень прочный, деревянистый, с боковым разветвлением, в высоту даже в условиях оранжереи может превышать 10 метров, а в диаметре – больше 20 сантиметров, - рассказала заведующая лаборатории декоративного цветоводства и озеленения, ведущий научный сотрудник Любовь Иванова.Цветки фуркреи небольшие - в полном раскрытии не более 5 сантиметров - и собраны в метелочные соцветия. На одном растении их может образоваться до 1000 штук. Каждый цветок имеет широкие чаше подобные или колокольчатые очертания, при этом они источают сильный аромат.Фуркрея прямая представляет собой многолетний суккулентный кустарник. Размеры растения в природе могут превышать 2 метра. Многочисленные листья густо располагаются на очень коротком стебле. На конце каждого листа имеется острая колючка, а по краям расположены небольшие шипы. В листьях также содержатся белые волокна, применяемые в Южной Африке, Индии, Бразилии и Мадагаскаре в производстве грубой ткани, мешков, веревок и прочего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВместо 46 тысяч срубленных деревьев в Мурманске высадили только 7 тысяч саженцев. Как Мурманск за год лишился небольшого леса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru