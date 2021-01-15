11 января задержали главу администрации Зеленоборского Руслана Кайибханова. Напомним, в его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за общее покровительство).- 15 января Ленинским районным судом города Мурманска по ходатайству следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.Руслан Кайибханов будет находиться под стражей до 10 марта. По версии следствия, он получил взятку в 300 тысяч рублей за обещание покровительствовать одной из управляющих компаний Зеленоборского. Данные деньги были только частью обещанной главе администрации суммы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru