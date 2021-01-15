Газификация Мурманской области - очень непростой вопрос, который решается много лет. Сейчас наш регион остается единственным, зависящим от мазута, а не от газа.В конце прошлого года вице-губернатор Юрий Сердечкин сообщил, что процесс вышел на стадию активного обсуждения.- Ожидается, что в феврале 2021 года мы получим от наших коллег из Газпрома и Минэнерго России более детальные предложения и расчеты по магистральной трубе. Расчеты были и ранее, но для \\"Штокмана\\", а ведь это был поток газа с севера на юг, а не наоборот, как надо сейчас, - отметил Юрий Сердечкин.О том, что планы на газификацию Заполярья сохраняются, на Гайдаровском форуме в Москве рассказал губернатор Андрей Чибис.- Сейчас рассчитываются разные варианты газификации, будет ли это сжиженный газ или природный из Ленобласти. Коммунальные платежи у нас одним из самых высоких в стране, и за счет газификации мы можем сократить их на 20%. И, самое главное, мы дадим новую точку роста для экономики. Очень надеюсь, что в 2021 году решение по этому вопросу будет зафиксировано, ведь тогда регионе появятся новые экологически чистые производства, которые очень необходимы, - уточнил Андрей Чибис.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатиты и Кировск завезли первую партию вакцины от коронавируса. Прививать будут в первую очередь врачей и педагогов (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru