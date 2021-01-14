В Мурманской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Напомним: прививать уже начали врачей, первыми на себе действие вакцины «Спутник V» ощутили медработники Мурманской областной больницы. Также дозы двухкомпонентного препарата поступили на Северный флот. Всего привито около 8 тысяч военнослужащих.На этой неделе первая партия российского «Спутника V» поступила в Апатитско-Кировскую агломерацию.- Речь идет пока не о массовой вакцинации, препарат поступил для вакцинации медицинских работников и педагогов, их прививают в первую очередь, - сообщил «КП» главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев.Когда от коронавируса смогут привиться остальные категории населения, пока не известно, хотя в других регионах уже проходит не масштабная, а массовая вакцинация.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло умерших от коронавируса в Мурманске на 13 января 2021 года составило 704 человека. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 13 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru