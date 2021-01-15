12 января в Мурманске пропал 12-летний Иван Глебов. Вечером около 19.00 мальчик ушел из дома на улице Баумана в неизвестном направлении, и с тех пор перестал выходить на связь.Почти четыре дня его родные находились в неведении, где находится ребенок. К счастью, его поиски завершились 14 января.- Местонахождение несовершеннолетнего Глебова Ивана установлено. Каких-либо преступных действий в отношении мальчика не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.Напомним, в Карелии продолжаются поиски 6-летнего мальчика из Карелии. Филиппа Мельника из поселка Хелюля ищут жители разных регионов с 28 декабря. Водолазы прочесывают местный водоем, потому как есть опасения, что ребенок упал в воду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео с пожара в Североморске, в котором погиб один человек. Возгорание произошло в квартире дома на улице Кирова (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru