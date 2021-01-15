Ночью 15 января в Мурманске произошел серьезный пожар: огонь полностью объял крышу жилого деревянного дома. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.- В 03.08 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу улица Анатолия Бредова, дом №20. Пожар случился в двухэтажном жилом доме. 12 человек эвакуированы, один человек пострадал, пятеро человек спасены. Всего на месте происшествия работали четыре пожарно-спасательных подразделения - 17 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Мурманской области.Напомним: 14 января в центре Мурманска загорелся торговый центр \\"Русь\\", из которого были эвакуированы 37 человек. На месте происшествия работали экстренные службы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео с пожара в Североморске, в котором погиб один человек. Возгорание произошло в квартире дома на улице Кирова (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru