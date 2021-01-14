35-летний житель Заозерска попался на новую уловку телефонных мошенников. Сначала все шло по классической схеме: мужчине позвонили якобы из банка и сообщили, что неизвестный пытается оформить на его имя кредит. Для сохранности сбережений подставной сотрудник посоветовал оформить заявку через онлайн-банк и перевести деньги на резервный счет.После этого мошенники позвонили с номера, который принадлежит правоохранительной структуре. Это повысило уровень доверия северянина, и он согласился помочь в «расследовании». Мужчине предложили взять в нескольких банках максимально возможные суммы и перевести их на «безопасные» счета. Собеседник пообещал, что по завершении расследования деньги вернутся на счет и все кредиты можно будет погасить.С помощью таких махинаций злоумышленникам удалось выманить у потерпевшего 4,7 миллиона рублей.Когда северянину отказали в оформлении очередного кредита, мошенники предложили ему заложить в ломбард машину. Это заставило жителя Заозерска усомниться в честности звонившего, и он обратился к своей знакомой, которая в дальнейшем связалась с полицией.- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Телефонные номера, которыми пользовались злоумышленники, зарегистрированы в Москве, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.Сотрудники УМВД России по Мурманской области обращают внимание жителей региона, что мошенники стали использовать специальные программы, которые дублируют номера телефонов банков, государственных и правоохранительных структур, указанные на официальных сайтах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мончегорске водитель помог 82-летнему прохожему, который потерял сознание и упал на дороге. Мужчина остановил машину и побежал на выручку к пожилому человеку (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru