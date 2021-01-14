В Североморске местный житель совершил смелый и благородный поступок. 14 января во время пожара мужчина ринулся на помощь ребенку, которого вот-вот могли настигнуть языки пламени.- Сергей Владимирович Голуб спас ребенка, вытащив его из окна горящего многоквартирного дома. Пожар начался около 4 утра на улице Преображенского, 1 в поселке Сафоново. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. До прибытия пожарных местный житель эвакуировал ребенка, поднявшись наверх по наружной пожарной лестнице. Гордимся северянином, который не растерялся в ответственный момент. Спасибо за сознательность и мужество! - поблагодарил отважного мужчину глава администрации ЗАТО Североморск Олег Прасов.Отдельные слова благодарности глава флотской столицы выразил дежурному караулу специальной пожарно-спасательной части № 6 и пожарной команде войсковой части 77360-А. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев были спасены шесть человек, никто не погиб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мончегорске водитель помог 82-летнему прохожему, который потерял сознание и упал на дороге. Мужчина остановил машину и побежал на выручку пожилому человек (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru