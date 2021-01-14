Ассоциация книгоиздателей России опубликовала список победителей конкурса «Лучшие книги года» по итогам 2019 года. В число пятидесяти лучших книг региональных издательств вошла работа кандидата исторических наук, научного сотрудника центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН Елены Бусыревой.В монографии «Судьбы финнов Мурманского региона: семейная история и культура» рассказывается об истории и миграции финнов на Кольский Север.- Для книги автор провела огромную работу с документальными источниками, а также лично встречалась с потомками финских семей для записи их устных историй. В предисловии к труду Елена Бусырева подчеркивает, что финны в истории Заполярного края занимают заметное место - они были вовлечены в процессы освоения территории, способствовали ее культурному развитию, - рассказали в КНЦ РАН.Важное значение в истории российских финнов занимает освоение Западного Мурмана финскими колонистами, переселение на Кольский Север раскулаченных ингерманландцев в период промышленного освоения Хибин, репрессии 30-х годов и депортация по нацпризнаку в 40-е года. В книге представлены фотографии и копии документов из частных архивов.Всего в список лучших книг, выпущенных региональными издательствами, вошло 27 городов России. Среди них Апатиты являются самым малым по численности населения, но не последним по количеству пишущих исследователей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБюджет Мурманской области на 2021 год будет дефицитный, но социально ориентированный. При доходах в 82,4 миллиарда рублей, расходы составят 86,4 миллиарда рублей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru