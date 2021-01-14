8 января в микрорайоне Росляково в Мурманске случилось ДТП - под машину угодил щенок. По словам очевидцев, водитель протащил малыша задними колесами около десяти метров. Спасти четвероногого друга удалось благодаря неравнодушным волонтерам, а теперь ему предстоит непростое лечение. Всех неравнодушных северян просят помочь со сбором средств для покалеченного песика.- Кто может помочь в оплате лечения щенка, пожалуйста, откликнитесь! Сумма на операцию ориентировочно составляет 30 тысяч рублей, уже собрано 26 тысяч. Полугодовалый малыш оказался довольно крупным - 24 килограмма. Мальчишка терпеливый, хороший, назвали его Мироном. У него выявлено пять сложных оскольчатых переломов, предстоит провести две или три операции. Не бросать же его в беде..., - поделились в группе помощи бездомным животным \\"Путеводная звезда\\".Желающие помочь бедолаге могут перевести посильную сумму на банковскую карту волонтера Ольги Лебедевой по номеру телефона: 8 902 133 26 77. В СМС к переводу нужно указать \\"для сбитого щенка\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске ищут дом для вислоухого котика, которого подкинули на предприятие. Ласковому усатому нужен новый хозяин (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru