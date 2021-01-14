Летом 2019 года стало известно, что под Мурманском построят первый в области крематорий. Он должен был заработать в феврале 2020 года, но из-за оформления разрешающих документов и пандемии коронавируса открытие отложили почти на год.Первый в Мурманской области крематорий заработал только в январе 2021 года. Он находится на городском кладбище - на 9-м км автодороги Кола – Мурмаши.Услуга кремации стоит почти 20 тысяч рублей, прах можно захоронить в Мурманской области или транспортировать его за пределы региона. Ранее те, кто хотел кремировать усопшего, везли тело в Санкт-Петербург, но вместе с учетом транспортировки тела в северную столицу и праха в Мурманск стоимость услуги начиналась от 60 тысяч рублей.Напомним: православная церковь выступает против кремации. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан уверен, что это язычество.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Североморске женщина с сыном спряталась в туалете, пока убивали ее мужа. К мужчине пришли знакомые, которые захотели выяснить отношения (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru