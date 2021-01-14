На контрольно-пропускном пункте Североморска задержали мужчину с поддельным документом о регистрации в ЗАТО.Вначале документ вызвал вопросы у контролера. Заподозрив неладное, он позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали 60-летнего жителя Мурманска и доставили его в отдел полиции. Документ изъяли и направили на экспертизу.– Исследование подтвердило, что он является фальшивым, изготовленным способом струйной печати с помощью принтера, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.Вскоре выяснилось, что мужчина нашел на одном из сайтов частных объявлений информацию об изготовлении документа о регистрации. Он связался с мужчиной и заказал у него фальшивый документ. За эту услугу мурманчанин заплатил 4500 рублей.По факту использования поддельного свидетельства в отношении северянина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителя Североморска поймали с фальшивым удостоверением сотрудника ФСБ. Мужчина предъявил подделку на въезде в ЗАТО Александровск (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru