Мурманскую область не отпускают крещенские морозы. Напомним, в ночь с 12 на 13 января температура воздуха в Алакуртти опустилась почти до -38. В других населенных пунктах было теплее, но все равно не так уж приятно находиться на улице в эти дни.- По сообщениям Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории России ожидается аномально морозная погода. Несмотря на то, что температура в нашем регионе остается в пределах допустимой нормы, Главное управление МЧС России по Мурманской области находится в состоянии готовности к оперативному реагированию на различные происшествия. На вооружении заполярных представителей МЧС России в Мурманске и Апатитах находятся несколько мобильных пунктов обогрева и питания. Данный спецтранспорт как раз-таки предназначен для обеспечения безопасности людей, попавших в беду при условиях низких температур или сильных метелей, - рассказал заместитель начальника 3 пожарно-спасательной части по аварийно-спасательной работе Евгений Кузин.В каждом автомобиле есть все, чтобы согреть замерзших в дороге северян, в том числе горячие напитки и специальные одеяла. Сейчас в мобильных пунктах необходимости нет, но как только поступит сигнал о беде, их задействуют.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru