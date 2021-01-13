11 января мурманчане встретили первое солнышко после полярной ночи, а жители других городов и того раньше. Но эти золотые лучи греют глаз, а не тела, ведь Мурманскую область не отпускают крещенские морозы.По данным паблика \\"Погода в Мурманске\\", холоднее всего в ночь с 12 на 13 января было в Алакуртти - 37,9 ниже нуля. Больше всего повезло жителям Никеля - 19,4. В Мурманске было -20, в Апатитах -23.7, в Коле -25.3, в Ковдоре -26.2, в Зашееке -29.2, Верхнетуломском -29.4, в Ловозеро -29.8, в Зареченске -30, в Кандалакше -30.1, в Верховье Лотты -32, в Янискоски -33.8, в Каневке -34.7.Ухудшает ситуацию ветер, из-за которого мороз кажется еще более кусающимся. К счастью, синоптики обещают, что с 14 января начнет постепенно теплеть.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru