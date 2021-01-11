Дождались! Спустя 41 день тьмы, которую разбавляли лишь фонари, новогодние инсталляции и изредка Луна, полярная ночь наконец-таки отступила. 11 января жители Мурманска увидели первый рассвет, который по традиции встретили на Солнечной горке.К сожалению, из-за пандемии коронавируса в этом году официальное мероприятие по встрече небесного светила пришлось отменить, а это значит, что бесплатные автобусы до точки назначения впервые за последние годы не курсировали. Однако это не помешало местным жителям добраться до сопки самим и порадоваться первым золотистым лучикам.Правда, погода северянам не слишком благоволила: в городе стоят морозы под -20 градусов, а вдобавок заставляет прыгать с ноги на ногу пронизывающий ветер до 10 метров в секунду. А вот осадков не было, что все же помогло северянам увидеть долгожданный восход.- В этом году было холодно, примерно -16. Краешек солнца застать не удалось - в период рассвета поднялся ветер, и облака прикрыли чуть восходящее солнце, но чувство просто восхитительное! Мы всегда так его ждем, наше любимое солнышко! Неважно, что официальной акции в этот раз не было - для нас, мурманчан, главное желание, ведь оно неиссякаемо, - поделилась впечатлениями от прогулки на сопку мурманчанка Людмила Цветкова.Первые лучи появились на горизонте в 12.29, а заход случился в 13.40. Солнышко не показалось во всей красе, но золотое свечение на небе было заметно всем.А вот двумя днями ранее некоторым счастливчикам повезло гораздо больше: 9 и 10 января местные жители уже поприветствовали восходящее солнце, и тогда оно выглянуло на небосвод целой четвертью.- 9 января солнышко нашло минимальный просвет в облаках и появилось самым верхним краешком. На сопке светило всегда восходит на день, а иногда и на два дня раньше. Если бы у нас была гора высотой два километра, то на ее верхушке полярной ночи по факту вообще не было бы, так как солнце там светило бы даже 22 декабря. Похожая картина в Хибинах, где полярная ночь длится две недели, но на вершине гор солнце можно увидеть в любой из дней при чистом южном горизонте, - пояснил \\"КП\\" руководитель группы \\"Погода в Мурманске\\" Виталий Макаров.А 10 января в 12.30 первые полноценные лучи на Солнечной горке встретили около 30 человек. Правда, люди долго наверху не задерживались из-за морозной и очень ветреной погоды. 11 января, когда на широте Мурманска полярная ночь заканчивается официально, на горку пришло чуть больше народу, но и в этот день пришлось быстро спускаться обратно в город, чтобы не простудиться. Некоторым даже удалось забрать домой памятный значок, которые раздавали на сопке.В этот же день полярная ночь завершится в Североморске, а 17 января она до следующей зимы покинет территорию Мурманской области: солнце взойдет на самой северной точке области - на полуострове Рыбачий. В остальных городах региона царица тьмы уже убралась восвояси.Теперь продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться, а впереди нас после белых ночей ждет полярный день. Он наступил в мае и продлится чуть более двух месяцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСказка наяву: Мурманскую область озарило мощное северное сияние. Жители Заполярья запечатлели красочное небо, на котором блистали изумрудные искры [фото, видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru