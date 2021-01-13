В январе и феврале в Кировске обычно проходят фестиваль \\"Снеголед\\" и шоу-конкурс \\"Бешеная пила\\". После этого остаются красивые снежные и ледяные фигуры, которые до весны радуют северян. Но в этом году, увы, их не будет.- В условиях еще действующих ограничений на массовые культурные мероприятия в области проведение уже полюбившегося многим из вас традиционного фестиваля снежно-ледовой скульптуры не представляется возможным, - сообщили организаторы мероприятий.А меж тем \\"Снеголед\\" не отменяли с 2011 года, когда его провели впервые. Северяне отмечают, что фестиваль и шоу-конкурс все-таки можно было организовать, ведь они проходят на свежем воздухе. А даже катание на лыжах или коньках, ярмарки разрешены. И также не отменяются крещенские купания - их проведут с соблюдением всех правил безопасности в условиях пандемии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru