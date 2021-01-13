До одного из самых значимых православных праздников - Крещения Господня - осталось меньше недели. Но большой вопрос - будут ли в этом году традиционные для ночи таинства купания?Из-за пандемии коронавируса ряд администраций муниципалитетов Мурманской области уже сообщил, что иордани в этом году создаваться не будут. Речь идет о Полярных Зорях, Ковдоре, а также купель не будут вырезать во льду озера Среднее в Мурманске.Однако в правительстве региона опровергли информацию, что в этом январе праздник не состоится в привычном формате.- Оснований отменять крещенские купания у нас нет, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Правда, муниципалитеты будут сами решать, целесообразно ли делать иордани. Зависит это не только от ситуации с коронавирусом, но и толщины льда на водоемах. На некоторых уже много лет подряд к Крещению она недостаточна для безопасного выхода верующих на лед.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru