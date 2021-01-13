На сайте всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор» идет голосование за звание самого привлекательного и узнаваемого города нашей страны. Мурманск расположился в первой двадцатке. Сейчас столица Заполярья находится на 11 позиции с 976 голосами.Пользователям предложили выбрать победителя среди городов России. Участие в конкурсе принимают административные центры всех регионов страны. Итоги планируют подвести 30 декабря 2021 года в 15 часов по московскому времени.Отдать голос за свой город можно на сайте проекта. Для этого необходимо нажать на кнопку «голосовать» напротив выбранного пользователем города в общем рейтинге или на персональной странице населенного пункта. Регистрация для этого не требуется. Однако с одного IP-адреса можно будет проголосовать не более одного раза в сутки.Как сообщают организаторы, город-победитель получит дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста и развития, а также его узнаваемости и популярности в стране и за рубежом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru