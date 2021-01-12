11 января под Мончегорском произошла серьезная авария. Водитель отечественного автомобиля вписался в грейдер и чудом остался жив, так как вся передняя часть машины моментально превратилась в кучу железа.- В 21.50 на 1261 километре федеральной автодороги Р-21 \\"Кола\\" водитель \\"ВАЗ-2103\\", двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и допустил занос автомобиля, из-за чего столкнулся с впереди идущим автогрейдером, выполняющим снегоуборочные работы. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель \\"ВАЗа\\", который был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - рассказала \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.Напомним: под Оленегорском Hyundai вылетел на встречную полосу и столкнулся с Jeep. В аварии пострадал один человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ соцсетях жалуются на чаты, где можно узнать местоположение сотрудников ДПС в Мурманске. \\"Комсомолка\\" узнала, как к этому относятся сотрудники ГИБДД (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru