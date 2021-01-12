Желанием попадаться на глаза сотрудникам ДПС автовладельцы обычно не горят: вдруг нарушил ПДД ненароком? Поэтому в соцсетях стали появляться различные сообщества, где отмечается местоположение госавтоинспекторов. Так, в Telegram жители Мурманска обнаружили подобный городской чат, что далеко не всем пришлось по душе.- Интересно, задумаются ли участники этого чата, если кого-нибудь из их родных или близких собьет пьяный чудак, который объедет все посты, пользуясь информацией из этого сообщества? - задались вопросом в паблике \\"Мурманск LIVE\\".В ответ многие отметили, что водитель подшофе и не подумает заходить в такие чаты - ему уже будет все равно. В любом случае, от пьяных никто не застрахован.Как рассказали \\"КП\\" в пресс-службе регионального УГИБДД, ничего хорошо от таких чатов ждать не приходится.- Мы слышали, что подобные чаты существуют. С одной стороны, люди знают, где конкретно стоят сотрудники ДПС, и будут более дисциплинированно вести себя на дороге. Это хорошо. Но в то же время некоторые водители будут сначала притормаживать, а потом снова давить на газ. Поэтому госавтоинспекторы относятся к этому скорее негативно, чем нейтрально. Важно, чтобы автовладельцы ответственно вели себя, в независимости от того, есть ли рядом пост ДПС или нет, - поделилась с \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа \\"ковидных\\" новогодних праздниках в Мурманской области сократилось число пожаров и ДТП. А вот преступлений меньше не стало (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru